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09:08 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Украинские войска 11 раз открывали огонь по территории Луганской народной республики, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Источник: © РИА Новости

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по пяти населенным пунктам республики», — говорится в сводке по состоянию на 07:00.

В частности, в поселке Калиново ранены два человека, разрушены два дома. Десять домостроений и пять хозяйственных построек, а также линия электропередачи получили повреждения. Без электроэнергии остались около 300 человек. В городе Первомайск пострадало здание яслей-сада «Аленький цветочек».

Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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