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09:46 (мск), источник: РБК

Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52

Российские вертолеты Ка-52 наносили авиационные удары парами по наземным целям, рассказали в министерстве.

Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники и живой силы ВС Украины российскими вертолетами Ка-52 армейской авиации ВКС, передает «РИА Новости». На кадрах видно, как Ка-52 наносит удары из 30-миллиметровой авиационной пушки, уничтожая военный грузовик и 122-миллиметровую гаубицу «Акация».

«Также авиационным ударом была уничтожена огневая позиция 122 мм самоходных артиллерийских установок ВСУ», — сообщили в Минобороны России. Помимо этого экипажи Ка-52, действуя парами, выполнили пуски ракет по наземным целям.

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