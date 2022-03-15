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10:13 (мск), источник: ТАСС

Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркмении

Он набрал 72,97% голосов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркмении Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, получив 72,97% голосов. Об этом объявила во вторник Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов страны.

«В соответствии со ст. 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте избиркома.

Комиссия напоминает, что выборы президента Туркмении состоялись 12 марта. В голосовании участвовали 3 362 052 человека, или 97,17% зарегистрированных избирателей, сообщает избирком.

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