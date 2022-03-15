В ДНР 294 горняка остаются под землей после обстрела шахты

«В 8.55 в результате обстрела обесточен вентилятор главного проветривания шахты имени Скочинского ГУП ДНР “Донецкая угольная энергетическая компания”. Под землей находится 294 человека, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В Ясиноватском районе ДНР повреждены дома и газопровод из-за обстрела ВСУ
В министерстве угля и энергетики отметили, что «согласно плану ликвидации подобного рода аварий, на предприятие вызван отряд горноспасателей».
Накануне в результате обстрела на шахте имени Засядько в ДНР со стороны украинских войск был обесточен вентиляционный ствол, под землей в этот момент находились 83 человека. Позднее их подняли на поверхность, никто не пострадал.