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10:11 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР 294 горняка остаются под землей после обстрела шахты

ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Под землей на шахте им. Скочинского в ДНР находятся 294 человека, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.

Источник: © РИА Новости

«В 8.55 в результате обстрела обесточен вентилятор главного проветривания шахты имени Скочинского ГУП ДНР “Донецкая угольная энергетическая компания”. Под землей находится 294 человека, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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В министерстве угля и энергетики отметили, что «согласно плану ликвидации подобного рода аварий, на предприятие вызван отряд горноспасателей».

Накануне в результате обстрела на шахте имени Засядько в ДНР со стороны украинских войск был обесточен вентиляционный ствол, под землей в этот момент находились 83 человека. Позднее их подняли на поверхность, никто не пострадал.

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