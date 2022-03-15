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10:19 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские военные в ходе специальной операции заняли Херсонскую область Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области», — подчеркнул он.

Представитель ведомства добавил, что группировка войск ДНР, в свою очередь, продолжая наступление, прорвала оборону украинских националистов и взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2.

Российские военные взяли под полный контроль областной центр Херсон 2 марта. После этого начались переговоры с городской администрацией по поддержанию работы социальных объектов, обеспечению правопорядка и безопасности населения. В город доставили гуманитарную помощь.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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