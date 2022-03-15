Горняков обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты в ДНР подняли на поверхность

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что после обстрела украинскими войсками шахты имени Скочинского в Донецке под землей оказались 80 горняков. Позднее министерство угля и энергетики ДНР сообщало, под землей оказались 294 человека.
«Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов все горняки подняты на поверхность», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Накануне произошел похожий инцидент. Тогда на шахте имени Засядько в ДНР под землей остались 83 человека. В течение дня их вывели на поверхность.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.