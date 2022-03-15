Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полцены Хорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
10:36 (мск), источник: © РИА Новости

Горняков обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты в ДНР подняли на поверхность

ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Все горняки шахты имени Скочинского в Донецкой народной республике, где был обесточен вентилятор из-за обстрела украинскими войсками, подняты на поверхность, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Источник: © РИА Новости

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что после обстрела украинскими войсками шахты имени Скочинского в Донецке под землей оказались 80 горняков. Позднее министерство угля и энергетики ДНР сообщало, под землей оказались 294 человека.

«Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов все горняки подняты на поверхность», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Накануне произошел похожий инцидент. Тогда на шахте имени Засядько в ДНР под землей остались 83 человека. В течение дня их вывели на поверхность.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Заменили своим: какие отрасли в России неуязвимы для санкций
Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке
Минобороны РФ предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь