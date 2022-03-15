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11:40 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС ввел новые санкции против России

Евросоюз (ЕС) ввел в отношении России новые санкции, которые предусматривают запрет на поставку в РФ ряда товаров, сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Источник: AP 2022

В частности, под запрет попала стальная продукция, предметы роскоши, автомобили премиум класса и ювелирные изделия. Кроме того, новые санкции предусматривают запрет на новые инвестиции в сфере энергетики. Исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергии.

Согласно документу, запрет будет распространяться на все инвестиции, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов. В ЕС рассчитывают, что эти меры приведут к потере Россией экспортных доходов в размере до €3,3 млрд.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что постоянные представители стран-участниц ЕС утвердили четвертый пакет санкций против России. Меры были приняты в связи российской военной операции на Украине, которая продолжается с 24 февраля.

Как говорила госпожа фон дер Ляйен, санкции будут направлены в том числе на ограничение возможности России использовать криптоактивы для обхода рестрикций. Она пообещала, что на следующей неделе министры финансов, юстиции и внутренних дел стран «большой семерки» встретятся, чтобы скоординировать работу целевой группы, созданной для разработки санкций против бизнесменов, имеющих связи с президентом России Владимиром Путиным.

8 марта эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов ввели США. Кроме того, был введен запрет на импорт алкоголя, алмазов и морепродуктов из России.

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