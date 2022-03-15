Британия запретила экспорт предметов роскоши в Россию

Правительство Великобритании публикует первоначальный список товаров на сумму 900 миллионов фунтов стерлингов, включая водку, на которые теперь будет наложен дополнительный 35-процентный тариф в дополнение к действующим тарифам.
Великобритания запретит экспорт предметов роскоши в Россию вместе с союзниками по G7.
«Правительство Великобритании сегодня объявило о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши, а также о введении новых импортных тарифов на сотни ключевых товаров, которые представляют собой повышение на 35 процентных пунктов по сравнению с текущими ставками. Русская водка — один из знаковых продуктов, затронутых повышением тарифов, в то время как запрет на экспорт, скорее всего, затронет роскошные автомобили, элитную моду и произведения искусства», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что запрет на экспорт вступит в силу в ближайшее время, а отказ России в доступе к тарифному режиму наибольшего благоприятствования для ключевых импортных товаров и применение дополнительных тарифов ограничат российский экспорт в Британию.