В Кремле оценили ход переговоров с Украиной

«Работа между двумя делегациями ведется. Она ведется посредством видеоконференций. Работа сложная и, наверно, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы. Давать прогнозы пока не хотим, дождемся, когда будут ощутимые результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран, прежде всего», — сказал он.
Накануне начался четвертый раунд российско-украинских переговоров, который проходит в видеоформате. Стороны взяли «техническую паузу» до 15 марта. Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры как сложные. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович предположил, что мирное соглашение может быть заключено в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае.
Песков заявил, что в Кремле не хотели бы спешить с прогнозами относительно сроков заключения соглашения и публичным обсуждением формата документов. Он также отказался ответить на вопрос, планируется ли привлекать другие страны в качестве гарантов исполнения соглашения.
Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области на юге Белоруссии, встреча продлилась пять часов. Во второй раз стороны встретились 3 марта в Беловежской Пуще, итогом стало достижение договоренности о гуманитарных коридорах из блокированных украинских городов для эвакуации мирных жителей. Третья встреча прошла 7 марта в Брестской области, тогда в Киеве отметили «небольшие положительные подвижки» относительно логистики гумкоридоров. 10 марта также состоялась встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в турецкой Анталье. Кулеба назвал диалог тяжелым и отметил, что прогресса по перемирию достигнуть не удалось.
Как заявил накануне советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, позиции Украины на переговорах остаются неизменными — это заключение мира, немедленное прекращение огня и отвод всех российских войск. Президент РФ Владимир Путин ранее называл основные требования Москвы: нейтральный и безъядерный статус Украины, обязательная «демилитаризация» и «денацификация» страны, признание российской принадлежности Крыма, а также суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины, которые частично контролирует киевское правительство.