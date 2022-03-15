В ЕР предложили признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

«То есть необходимую социальную защиту и уверенность в завтрашнем дне. Так мы скажем “спасибо” солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам, защищающим сегодня интересы страны», — цитирует Турчака сайт ЕР.
Андрей Турчак напомнил, что в спецоперации на Украине участвуют десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, и Росгвардии. Сам же документ разрабатывается совместно с Министерством обороны.
«Рискуют жизнью ради безопасности нашей страны, день за днем отводя угрозу все дальше от наших границ и жителей Донбасса. Мы гордимся нашими ребятами, их мужеством и самоотверженностью, и благодарны им. Их заслуги перед нашей страной и обществом — огромны», — подчеркнул секретарь генсовета партии.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.