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14:05 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

В ЕР предложили признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Получение статуса ветерана даст военнослужащим право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Источник: Рассылка

«То есть необходимую социальную защиту и уверенность в завтрашнем дне. Так мы скажем “спасибо” солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам, защищающим сегодня интересы страны», — цитирует Турчака сайт ЕР.

Андрей Турчак напомнил, что в спецоперации на Украине участвуют десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, и Росгвардии. Сам же документ разрабатывается совместно с Министерством обороны.

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Военная операция на Украине

«Рискуют жизнью ради безопасности нашей страны, день за днем отводя угрозу все дальше от наших границ и жителей Донбасса. Мы гордимся нашими ребятами, их мужеством и самоотверженностью, и благодарны им. Их заслуги перед нашей страной и обществом — огромны», — подчеркнул секретарь генсовета партии.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

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