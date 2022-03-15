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14:49 (мск), источник: Ведомости

Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, согласно которому вводится уголовная ответственность за сотрудничество с Россией, сообщил первый замглавы председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телеканала «Украина 24».

Источник: Reuters

«Закон о коллаборационизме подписан президентом Украины и будет опубликован», — сказал Корниенко. По его мнению, порядка 20 депутатов украинского парламента, покинувших страну с началом российской спецоперации на Украине, должны быть осуждены за сотрудничество с Россией на максимальный срок, предусмотренный новым законом.

Новый закон предполагает тюремное заключение за сотрудничество с «государством-агрессором» сроком до 15 лет, а также позволяет закрывать политические партии и юрлица, связанные с осужденными по первому закону.

Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией в четверг, 25 февраля, после того как российские войска начали спецоперацию на территории Украины. 10 марта он также подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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