Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

«Закон о коллаборационизме подписан президентом Украины и будет опубликован», — сказал Корниенко. По его мнению, порядка 20 депутатов украинского парламента, покинувших страну с началом российской спецоперации на Украине, должны быть осуждены за сотрудничество с Россией на максимальный срок, предусмотренный новым законом.
Новый закон предполагает тюремное заключение за сотрудничество с «государством-агрессором» сроком до 15 лет, а также позволяет закрывать политические партии и юрлица, связанные с осужденными по первому закону.
Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией в четверг, 25 февраля, после того как российские войска начали спецоперацию на территории Украины. 10 марта он также подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.