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15:16 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко обвинил Киев в запуске «Точки-У» в сторону Белоруссии

МИНСК, 15 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что два дня назад с территории Украины по Белоруссии была выпущена ракета, ее удалось сбить.

Источник: © РИА Новости

«Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну (в спецоперацию на Украине — ред.). Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси — удар по нашей территории ракетой “Точка-У”, которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что это не фейк. «Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит», — пояснил Лукашенко. «Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим», — добавил глава белорусского государства.

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