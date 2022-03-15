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15:48 (мск), источник: Ведомости

Лавров: санкции США направлены против российских граждан

Санкции, введенные США, направлены против простых граждан России, заявил глава МИД Сергей Лавров, подводя итоги переговоров с иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахияном.

Источник: РИА "Новости"

«У нас единые позиции в том, что касается продвижения западными партнерами во главе с США концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которыми пытаются подменить международное право и которые являются воплощением несправедливости и двойных стандартов, равно как и уже упомянутые мной нелегитимные односторонние рестрикции, направленные прежде всего против рядовых граждан», — подчеркнул Лавров (цитата по «РИА Новости»).

11 марта президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. В соответствии с его положениями вводится запрет на поставки в Россию долларовых банкнот, а также на новые инвестиции в любой сектор экономики, которые могут быть определены минфином США.

Помимо этого Байден объявил о введении запрета на импорт из России икры и других морепродуктов, водки и алкогольных напитков, а также бриллиантов и алмазов. Также вводится запрет на экспорт в страну предметов роскоши — автомобилей, одежды и ювелирных изделий.

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Страны ограничили работу нескольких российских банков и компаний, ввели санкции в отношении бизнесменов и руководства страны, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и запретили экспорт в Россию некоторых товаров и технологий. Часть иностранных компаний объявила о приостановке работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.

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