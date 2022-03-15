Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО

«Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», — сказал он.
Зеленский в очередной раз призвал НАТО установить бесполетную зону над Украиной, но добавил, что в Киеве понимают, к каким последствиям это может привести.
В то же время он назвал опасения членов альянса из-за угрозы третьей мировой войны «самогипнозом».
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.