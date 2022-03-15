Великобритания ввела санкции против Мишустина и Шойгу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также попала под ограничения, сообщается на сайте kp.ru. Комментируя ситуацию, Захарова заявила, что компания ее устраивает.
Лицам, находящимся в списке, грозит заморозка активов на территории Соединенного Королевства, а также запрет на въезд в страну.
15 марта МИД Британии объявил о новом пакете санкций против России. Вслед за США и Евросоюзом власти страны запретили инвестиции в разные секторы российской экономики и ввели тариф в 35% на импорт. Под запрет попал и экспорт предметов роскоши, куда входят предметы моды от-кутюр, автомобили и произведения искусства.
Ранее, 25 февраля британское правительство ввело санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает RT.
Санкции против России были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.