Канада расширила санкционный список против России

В список попали, в частности, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, а также глава Министерства экономического развития России Максим Решетников.
Ранее в этот день Великобритания расширила очередной пакет санкций против России. Новые ограничения введены в отношении 350 физических лиц и организаций, зарегистрированных в РФ. Так, помимо официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в перечень вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и др.
В черный список Лондона также попали телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Антон Красовский, политик и писатель Захар Прилепин.
15 марта члены Европарламента утвердили четвертый пакет санкций против Российской Федерации. Он запретит новые инвестиции в сфере энергетики РФ. Под исключения попадут мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС.
Под ограничения ЕС попадут частные лица и организации. Физические и юридические лица не смогут торговать частью товаров и пользоваться услугами рейтинговых агентств. Задача ЕС — нанести максимальный урон по российским элитам, в особенности приближенным к Кремлю. Для этого члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, под которые подпадают элитные иномарки, украшения и многое другое.
Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.