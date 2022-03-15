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17:45 (мск), источник: Коммерсантъ

США расширили санкции против России и Белоруссии

Минфин США ввел новые санкции против граждан России и Белоруссии. В новых списках 15 физических лиц.

Источник: Reuters

Под ограничения попали гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Кроме этого в санкционные списки внесли ряд заместителей министра обороны России Сергея Шойгу.

Также в список попал отдел МВД РФ по Курчалоевскому району в Чечне и жена президента Белоруссии Галина Лукашенко.

Ранее сегодня санкции против России расширили Великобритания и Канада.

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