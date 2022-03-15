17:45 (мск), источник: Коммерсантъ
США расширили санкции против России и Белоруссии
Минфин США ввел новые санкции против граждан России и Белоруссии. В новых списках 15 физических лиц.
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Под ограничения попали гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Кроме этого в санкционные списки внесли ряд заместителей министра обороны России Сергея Шойгу.
Также в список попал отдел МВД РФ по Курчалоевскому району в Чечне и жена президента Белоруссии Галина Лукашенко.
Ранее сегодня санкции против России расширили Великобритания и Канада.