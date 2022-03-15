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17:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена

Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина, сообщается на сайте МИД РФ. В черный список попали в общей сложности 13 американских чиновников. Эти меры стали ответом на санкции Запада, введенные после российской операции на Украине, начавшейся 24 февраля.

Источник: Reuters

В пресс-релизе МИДа говорится, что российские санкции стали «неизбежным следствием крайне русофобского курса», взятого администрацией США. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что «Россия не отказывается от поддержания официальных связей, если они отвечают ее национальным интересам».

Под санкции попали:

  • Джо Байден;
  • госсекретарь Энтони Блинкен;
  • глава Пентагона Ллойд Остин;
  • председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли;
  • помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан;
  • директор ЦРУ Уильям Бернс;
  • пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;
  • заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх;
  • директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
  • сын президента США Хантер Байден;
  • бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон;
  • первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;
  • президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

МИД России добавил, что в ближайшее время расширит черный список. В него также могут включить американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, которые «русофобски настроены либо содействуют разжиганию ненависти к России» и введению санкций против нее, утверждают в министерстве.

Владимир Путин 24 февраля начал военную спецоперацию по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Страны Запада осудили это решение и ввели несколько пакетов жестких санкции. Ограничения затронули крупные российские компании и банки, в том числе Сбербанк и ВТБ. В черный список попали, в частности, сам господин Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и несколько бизнесменов и топ-менеджеров. США также ввели эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов. Сегодня, 15 марта, Евросоюз, Великобритания и Канада расширили санкции против РФ.

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