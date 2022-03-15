Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена

В пресс-релизе МИДа говорится, что российские санкции стали «неизбежным следствием крайне русофобского курса», взятого администрацией США. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что «Россия не отказывается от поддержания официальных связей, если они отвечают ее национальным интересам».
МИД России добавил, что в ближайшее время расширит черный список. В него также могут включить американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, которые «русофобски настроены либо содействуют разжиганию ненависти к России» и введению санкций против нее, утверждают в министерстве.
Владимир Путин 24 февраля начал военную спецоперацию по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Страны Запада осудили это решение и ввели несколько пакетов жестких санкции. Ограничения затронули крупные российские компании и банки, в том числе Сбербанк и ВТБ. В черный список попали, в частности, сам господин Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и несколько бизнесменов и топ-менеджеров. США также ввели эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов. Сегодня, 15 марта, Евросоюз, Великобритания и Канада расширили санкции против РФ.