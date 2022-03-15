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19:11 (мск), источник: © РИА Новости

Россия ввела санкции против премьера Канады Трюдо

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министерство иностранных России опубликовало «черный список» граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию, среди которых — премьер Канады Джастин Трюдо, министры иностранных дел и обороны Мелани Джоли и Анита Ананд.

Источник: Reuters

Согласно сообщению ведомства, «канадские» персональные санкции были введены в ответ на «лихорадочно вводимые официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном, все новые санкции, которые были распространены на высших руководителей России и практически весь российский депутатский корпус». Вместе с премьером, главами МИД и обороны под запрет попали также большинство депутатов палаты общин канадского парламента и «агрессивные пробандеровские элементы» — всего 313 человек.

«Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение. Каждый русофобский наскок, идет ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей — в ущерб канадским же интересам, — неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор», — отметило министерство.

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