Россия ввела санкции против премьера Канады Трюдо

Согласно сообщению ведомства, «канадские» персональные санкции были введены в ответ на «лихорадочно вводимые официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном, все новые санкции, которые были распространены на высших руководителей России и практически весь российский депутатский корпус». Вместе с премьером, главами МИД и обороны под запрет попали также большинство депутатов палаты общин канадского парламента и «агрессивные пробандеровские элементы» — всего 313 человек.
«Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение. Каждый русофобский наскок, идет ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей — в ущерб канадским же интересам, — неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор», — отметило министерство.