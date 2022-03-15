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19:05 (мск), источник: Известия

Верховная рада лишила Илью Киву мандата народного депутата Украины

Верховная рада поддержала решение лишить мандата народного депутата Илью Киву, ранее входившего во фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

«Кива больше не депутат. 335 голосов “за” его исключение», — сообщило 15 марта издание «Украинская правда».

По словам Кивы, заранее узнав о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене, 30 января он вылетел из Украины в Испанию, а оттуда — в Москву.

24 февраля Кива сказал, что Украина «порабощена и фактически поставлена на колени Западом, проникнута нацизмом, и у нее нет будущего». Он заявил, что «Украине нужна помощь, украинскому народу нужно освобождение».

27 февраля Кива заявил, что территориальная оборона Украины убила десятки мирных жителей в Киеве. По его словам, президент страны Владимир Зеленский пытается увеличить количество жертв.

1 марта сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко заявил о том, что Киву исключили из партии и фракции. Бойко назвал Киву провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

6 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Кива обвинен в государственной измене, покушении на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и незаконном обращении с оружием.

Тогда Кива заявил, что «легкой добычей» он не будет. По его словам, генпрокурор Украины лично ответит за правовой беспредел, который устроили в стране.

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