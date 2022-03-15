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18:56 (мск), источник: © РИА Новости

Россия вновь предоставила гумкоридоры для эвакуации жителей Украины

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. ВС РФ в двенадцатый раз предоставили мирным жителям Украины гуманитарные коридоры для эвакуации из опасных районов страны, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня с 10 часов утра, исключительно в гуманных целях, Российская Федерация уже в двенадцатый раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Вооруженные Силы России неукоснительно соблюдают введенные “режимы тишины”, — сказал он.

Генерал отметил, что из десяти предлагаемых РФ маршрутов украинские власти согласовали только три, но при этом ни один гуманитарный коридор в Россию официальным Киевом вновь не подтвержден.

«Основываясь на гуманитарных принципах и исключительно в целях обеспечения безопасности мирных жителей, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, мы ежедневно согласовываем все предлагаемые Киевом дополнительные гуманитарные коридоры. Сегодня украинская сторона заявила о девяти маршрутах вывода беженцев на запорожском, житомирском и полтавском направлениях. На всех этих маршрутах со стороны Вооруженных Сил России также неукоснительно соблюдается “режим тишины”, — подчеркнул Мизинцев.

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