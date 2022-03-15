Лавров уведомил Совет Европы о выходе России из его состава

Министр иностранных дел Сергей Лавров вручил генсекретарю Совета Европы решение о выходе России из организации, сообщил в Telegram вице-спикер Госдумы, глава российской делегации России в ПАСЕ Петр Толстой.
«Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну», — заявил он.
По словам Толстого, в связи с «беспрецедентным политическим и санкционным давлением» Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию.
Как отметил глава российской делегации, Москва приняла решение выйти из Совета Европы «в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности». Он добавил, что Россия покидает Совет Европы «по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение».
В российском МИДе, комментируя решение запустить процедуру выхода из Совета Европы, заявили, что Россия вступала в эту организацию, когда та «позиционировала себя как деполитизированная структура, призванная стать гуманитарно-правовой опорой “Большой Европы” от Лиссабона до Владивостока».
Теперь же страны НАТО и ЕС, «злоупотребляя своим большинством в совете, последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики», отметили в ведомстве. В частности, напомнили в МИД, 25 февраля Совет Европы принял решение приостановить представительство России в уставных органах Совета Европы — Парламентской ассамблее и Комитете министров.
При этом в МИДе подчеркнули, что выход России из Совета Европы «не повлияет на права и свободы» россиян.
Как заявили в министерстве, в российской Конституции «установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека», также в российское законодательство включены положения основных договорно-правовых актов СЕ. Кроме того, «продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека, если они не противоречат Конституции», добавили в нем.
В ведомстве отметили, что Россия — участник основных универсальных международных договоров по правам человека, заключенных в рамках ООН. Покидая Совет Европы, она «остается открытой к прагматичному и равноправному взаимодействию с членами организации по вопросам, представляющим взаимный интерес, и в рамках тех конвенций, участие в которых решит продолжать», заключили в нем.
В ночь на 15 марта Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим делам и демократии подготовил «проект мнения», в котором содержится призыв исключить Россию из Совета Европы. Его авторы заявили, что Россия «совершила действия, несовместимые со статусом страны-участницы организации». Они выразили солидарность с Украиной и украинским народом.
Документ должна рассмотреть ПАСЕ, после чего в случае одобрения его передадут в Комитет министров Совета Европы.
Россия, в свою очередь, не согласна с тем, как в Совете Европы отреагировали на начало специальной военной операции на Украине и в целом ситуацией, сложившейся в организации, и ранее уже заявила о готовности выйти из СЕ.