21:07 (мск), источник: РБК
Верховная рада продлила военное положение на Украине
Верховная рада Украины приняла закон о продлении военного положения, следует из карточки на сайте Верховной рады.
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«Срок действия военного положения на Украине продолжается с 05:30 26 марта 2022 года сроком на 30 суток», — говорится в тексте документа.
Инициатором продления военного положения стал президент Украины Владимир Зеленский.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он объяснил это необходимостью «демилитаризации и денацификации» Украины.
В тот же день Зеленский ввел военное положение. Срок его действия истекал в 5:30 утра 26 марта.
Позже украинский президент ввел в стране всеобщую мобилизацию, указ предполагает, что она будет проходить в течение 90 дней на территории всех областей Украины. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.