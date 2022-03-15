22:38 (мск), источник: РБК
Украина сообщила об обсуждении «возможного мирного решения» с Россией
Также обсуждаются возможные гарантии безопасности Украины, заявили в Киеве.
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На российско-украинских переговорах стороны обсуждают «возможное мирное решение, возможные гарантии безопасности Украины» после окончания военной операции, заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, передает Tagesschau.
Он также сказал, что большой прорыв в этих переговорах будет достигнут при участии глав государств.
15 марта состоялся четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказывал, что стороны будут обсуждать вывод войск и гарантии безопасности. «Переговоры. Четвертый раунд. По вопросам мира, прекращения огня, немедленного вывода сил и гарантий безопасности», — написал он в Twitter.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что эти переговоры направлены на обеспечение нейтрального статуса Украины, «чтобы с ее территории никаких угроз России никогда не исходило», и в контексте прекращения «политики нацификации» страны. Он уточнил, что речь идет о необходимости отмены «всех дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру, русские СМИ».
С начала российской военной операции на Украине состоялись три встречи делегаций обеих стран — 28 февраля, 3 и 7 марта.