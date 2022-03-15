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23:06 (мск), источник: Коммерсантъ

США считают, что Россия не поддерживает европейские ценности

США считают, что выход России из Совета Европы обоснованный, так как страна не разделяет европейские ценности, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Источник: AP 2022

«Россия явно не разделяет те же ценности, так что можно только считать обоснованным, что Россия не является членом совета», — сказал Прайс во время брифинга.

Ранее сегодня МИД России заявил, что начал процесс выхода из Совета Европы по инициативе российской стороны. Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев также сообщил, что, после выхода, Россия будет денонсировать Устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека и еще четыре конвенции, участие в которых предусмотрено только для членов Совета Европы.

Вступая в СЕ, Россия взяла на себя обязательство привести национальное законодательство в соответствие с требованиями Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: это касается отмены смертной казни, вывода тюрем из-под контроля МВД, соответствия законодательства о ФСБ европейским стандартам (в частности, лишение службы собственных следственных изоляторов). Кроме того, после завершения всех процедур по выходу России из СЕ россияне не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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