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02:07 (мск), источник: ТАСС

Блинкен: невступление Украины в НАТО не стало бы уступкой по отношению к России

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Невступление Украины в Североатлантический альянс не следует воспринимать как уступку по отношению к России. Об этом заявил во вторник в эфире телекомпании CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник: AP 2022

«Не думаю, что это уступка. По моему мнению, это лишь отражение реального положения дел, которое заключается в том, что еще до российской агрессии Украина не собиралась на следующий день присоединяться к НАТО», — указал Блинкен, отвечая на вопрос о том, следует ли воспринимать в качестве уступки слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о необходимости признать тот факт, что стране не стать членом НАТО.

О помощи Китая

США обеспокоены тем, что Китай может оказать материальную помощь России на фоне специальной военной операции на Украине или помочь ей обойти западные санкции, заявил Блинкен.

«Во-первых, со стороны Китая есть поддержка в области риторики, по крайней мере, отсутствие однозначной позиции со стороны Китая относительно действий России. Это противоречит всему, чему на словах привержен Китай, в том числе основным принципам Устава ООН, базового уважения суверенитета стран. Тот факт, что Китай не осудил действия России, сам по себе говорит очень многое — не только России, Украине или Европе, но и всему миру», — утверждал Блинкен.

«Во-вторых, — продолжил он, — мы обеспокоены возможностью предоставления Китаем материальной помощи России или подрыва введенных нами санкций. Мы заявили об этом прямо Китаю, в том числе в последние 24 часа, когда помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан встречался со своим китайским коллегой».

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