Блинкен: невступление Украины в НАТО не стало бы уступкой по отношению к России

«Не думаю, что это уступка. По моему мнению, это лишь отражение реального положения дел, которое заключается в том, что еще до российской агрессии Украина не собиралась на следующий день присоединяться к НАТО», — указал Блинкен, отвечая на вопрос о том, следует ли воспринимать в качестве уступки слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о необходимости признать тот факт, что стране не стать членом НАТО.
США обеспокоены тем, что Китай может оказать материальную помощь России на фоне специальной военной операции на Украине или помочь ей обойти западные санкции, заявил Блинкен.
«Во-первых, со стороны Китая есть поддержка в области риторики, по крайней мере, отсутствие однозначной позиции со стороны Китая относительно действий России. Это противоречит всему, чему на словах привержен Китай, в том числе основным принципам Устава ООН, базового уважения суверенитета стран. Тот факт, что Китай не осудил действия России, сам по себе говорит очень многое — не только России, Украине или Европе, но и всему миру», — утверждал Блинкен.
«Во-вторых, — продолжил он, — мы обеспокоены возможностью предоставления Китаем материальной помощи России или подрыва введенных нами санкций. Мы заявили об этом прямо Китаю, в том числе в последние 24 часа, когда помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан встречался со своим китайским коллегой».