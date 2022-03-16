В посольстве РФ в США считают, что Вашингтон стремится заработать очки на русофобии

Российские дипломаты обратили внимание на сообщение телеканала Fox Business, который сообщил о том, что Белый дом просил популярных блогеров платформы TikTok («Тикток») возлагать вину за рост цен на топливо в США на российское руководство. «Данная новость подтверждает стремление Вашингтона зарабатывать политические очки за счет русофобии. Трезво мыслящим людям понятно, что образ внешнего врага в лице нашей страны нужен правящим кругам для оправдания собственных провалов в решении внутриамериканских проблем», — заявили в посольстве.
«Здесь предпочитают закрывать глаза на то, что истинная причина кризиса и рекордной инфляции в США — необеспеченные триллионные финвливания в экономику, а также санкционные войны против неугодных государств», — подчеркнули дипломаты.
Они обратили внимание на то, что не РФ отказалась от поставок топлива в США, а американская администрация, «игнорируя потребности простых граждан, сама прекратила покупать» углеводороды у России.
«Россия — надежный поставщик энергоресурсов, доказавший это десятилетиями взаимовыгодного партнерства со всеми государствами мира», — заверили в дипмиссии.
«Политизация Соединенными Штатами экономических проблем продемонстрировала свою ущербность, что оборачивается сильнейшим и болезненным ударом по благосостоянию рядовых американцев. В результате такой политики двусторонние отношения между Россией и Америкой продолжают ухудшаться. Это наносит серьезный урон связям наших народов», — добавили в посольстве.
10 марта американский Минтруд сообщил, что по итогам февраля индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев достиг 7,9%, что стало наивысшим показателем с января 1982 года. В месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,8%. По данным Минтруда, больше всего выросли цены на бензин, жилье и продукты. Так, стоимость бензина на автозаправках в США на прошлой неделе неоднократно обновляла исторический максимум, 10 марта она превысила $4,31 за один галлон (3,785 литра) марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ).