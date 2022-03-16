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09:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане

Президент Казастана Касым-Жомарт Токаев предложил сменить форму правления в стране и дать больше полномочий парламенту. Об этом он заявил, выступая с посланием к народу на совместном заседании парламента, передает ТАСС.

Источник: Reuters

«Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом», — заявил Токаев.

По его мнению, такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Глава государства также предложил законодательно запретить главе государства быть членом какой-либо партии во время нахождения на посту. Это, считает Токаев, повысит политическую конкуренцию и обеспечит равные условия для развития всех партий в стране.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал перенести общественные дискуссии с площадей и социальных сетей в парламент. По его мнению, фракции мажилиса (нижней палаты) казахского парламента должны пользоваться не только депутатскими запросами, но и прибегать к общественным слушаниям и публичным дебатам.

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