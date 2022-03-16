В Госдуме прокомментировали идею о миссии НАТО на Украине

Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил направить на Украину миротворческую, но одновременно вооруженную миссию НАТО или миссию более широкого состава для несения мира и гуманитарной помощи.
«При оценке такого рода предложений, всегда оцениваешь тот опыт, который уже известен мировому сообществу, той его части, которая следит за ситуацией. Мы видели, что так называемая миротворческая миссия представителей ОБСЕ на территории Донецкой и Луганской народных республик, которая была призвана обеспечить выполнение Минских соглашений в том числе о прекращении огня, ничего не дала для того, чтобы эти соглашения были исполнены, военные действия прекратились и люди перестали бы гибнуть», — сообщил Новиков РИА Новости.
Парламентарий отметил, что на данном этапе это предложение лишь внешне выглядит как миротворческое, а по сути может привести к неоправданным потерям.
«Учитывая этот печальный опыт (ОБСЕ в Донбассе), говорить сегодня о мерах, которые могут предпринять организации, куда входят такие страны, как Польша, было бы большой наивностью. Все это может привести только к затягиванию ситуации (имеющейся сегодня), а значит к обострению представителей нацистских формирований, продолжающих действовать на территории Украины, прикрывающихся мирным населением, а значит все это приведет к большему количеству смертей среди мирного населения», — также сообщил Новиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.