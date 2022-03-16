12:00 (мск), источник: РБК
Лавров рассказал, почему ситуацию вокруг Украины не удалось решить миром
По его словам, вопрос не столько в Украине, сколько в том, каким будет миропорядок. Все последние годы Запад игнорировал российские предложения.
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Ситуацию вокруг Украины не удалось решить мирным путем, потому что этого не захотел Запад. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу РБК заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Это совсем не про Украину. Верней не столько про Украину, сколько про мировой правопорядок. США подмяли под себя всю Европу. Это эпохальный момент в современной истории. Он отражает битву за то, как будет выглядеть миропорядок
По словам министра, страны Запада изобрели термин «миропорядок, основанный на определенных правилах». «Эти правила писались в узком кругу. Параллельно создавались узкие, неофициальные структуры. Есть гуманитарное право и специальное управление ООН. А в ЕС создали специальное партнерство по тому же вопросу, где решения принимаются без учета мирового сообщества».
«Вы спросили, почему миром нельзя было решить. Мы предлагали решать миром многие-многие годы», — сказал Лавров.
Объявляя о начале спецоперации утром 24 февраля, Путин заявлял, что она проводится в Донбассе для того, чтобы спасти от «геноцида местное население».
В МИД России позже заявили, что российская операция не является началом войны с Украиной и она необходима, чтобы предотвратить глобальную войну. При этом в МИД подчеркнули, что это не было выбором Москвы, а стало «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей».