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12:23 (мск), источник: © РИА Новости

Мединский: Киев предлагает австрийский или шведский вариант государства

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

Источник: © РИА Новости

«Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины — обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины», — сказал Мединский.

Глава российской делегации напомнил, что «нейтральный статус есть у Украины и сейчас». «Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины», — подчеркнул он.

«Безусловно, ключевой вопрос для нас — это статус Крыма и Донбасса, а также целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификация, права русскоязычного населения и положение русского языка и так далее», — добавил Мединский.

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