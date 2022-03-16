Мединский: Киев предлагает австрийский или шведский вариант государства

«Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины — обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины», — сказал Мединский.
Глава российской делегации напомнил, что «нейтральный статус есть у Украины и сейчас». «Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины», — подчеркнул он.
«Безусловно, ключевой вопрос для нас — это статус Крыма и Донбасса, а также целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификация, права русскоязычного населения и положение русского языка и так далее», — добавил Мединский.