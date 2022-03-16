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13:29 (мск), источник: Известия

Песков назвал действия Запада в отношении бизнеса бандитизмом

Действия ряда стран в отношении российских бизнесменов стали бандитизмом на государственном уровне. Об этом в среду, 16 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«Это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности и частного бизнеса и демонстрирует опасность ведения бизнеса там», — подчеркнул представитель Кремля.

Диалог зарубежных предпринимателей, которые осуществляют инвестиции и создают рабочие места в России, с властью РФ будет продолжаться, заверил он.

По словам Пескова, будет продолжена и практика встреч предпринимателей с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне Песков отметил, что говорить о том, что санкции Запада «сокрушили» экономику России, нельзя. Российская экономика переживает трудности, но это одновременно является и возможностью для развития, подчеркнул он.

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