Песков назвал действия Запада в отношении бизнеса бандитизмом

«Это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности и частного бизнеса и демонстрирует опасность ведения бизнеса там», — подчеркнул представитель Кремля.
Диалог зарубежных предпринимателей, которые осуществляют инвестиции и создают рабочие места в России, с властью РФ будет продолжаться, заверил он.
По словам Пескова, будет продолжена и практика встреч предпринимателей с президентом России Владимиром Путиным.
Накануне Песков отметил, что говорить о том, что санкции Запада «сокрушили» экономику России, нельзя. Российская экономика переживает трудности, но это одновременно является и возможностью для развития, подчеркнул он.