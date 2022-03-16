Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полценыХорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
7Переговоры России и Украины
16:48 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле оценили идею о создании на Украине демилитаризованного государства

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Москве готовы рассматривать идею трансформации Украины в демилитаризованное государство с собственной армией по примеру Швеции или Австрии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

О том, что Киев выступил с таким предложением, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

«Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента не стал комментировать вопрос одного из журналистов о том, можно ли назвать то, что сейчас Россия проводит на Украине, Великой Отечественной военной спецоперацией по защите республик борющегося Донбасса и по спасению России.

«Мне неизвестно о том, чтобы это обсуждалось в Кремле», — сказал Песков, предложив оставить этот вопрос для политологов и историков.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

 Россия перестала быть членом Совета Европы
Европа предает Украину — по частям и целиком
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке
Минобороны РФ предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь