В Кремле оценили идею о создании на Украине демилитаризованного государства

О том, что Киев выступил с таким предложением, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.
«Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента не стал комментировать вопрос одного из журналистов о том, можно ли назвать то, что сейчас Россия проводит на Украине, Великой Отечественной военной спецоперацией по защите республик борющегося Донбасса и по спасению России.
«Мне неизвестно о том, чтобы это обсуждалось в Кремле», — сказал Песков, предложив оставить этот вопрос для политологов и историков.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.