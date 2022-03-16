14:18 (мск), источник: Аргументы и факты
Что за «шведский нейтралитет» предлагают Украине?
Многим известно о «швейцарском» нейтралитете. А что за австрийский и шведский предлагают Украине?
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Комментируя ход переговоров с Украиной, глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что Киев предлагает «австрийский, шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства». «Это сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация. Обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии», — пояснил он.
— Швейцария самая знаменитая, но отнюдь не единственная в Европе страна с нейтральным статусом, — говорит АиФ.ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Среди других «нейтральных» стран можно было бы выделить Австрию, Ирландию, Швецию и Финляндию. Вообще стран с различной степенью нейтралитета в Европе больше, однако именно пример этих стран сейчас обсуждают в кулуарах как вариант для Украины судя по той информации, которая доходит до меня. У каждой из этих стран есть свои особенности — разные уровни вовлеченности в общеевропейские программы, уровни взаимодействия с НАТО, наличие или отсутствие собственных программ в сфере вооружения.
Австрийский нейтралитет сформировался после Второй мировой войны. В 1955 году была достигнута международная договоренность, что ни одна страна и ни один блок не может иметь на ее территории вооруженных сил. Австрийцы участвуют в экономических объединениях (например, ЕС), но не в военных. Понятно, почему сейчас эта модель привлекает Украину. В НАТО Киев, похоже, сильно разочаровался.
Швеция во время Второй мировой войны сохраняла нейтралитет, но в отличие от Австрии это была позиция не мирового сообщества, а шведского руководства. До недавнего времени шведская модель нейтралитета отличалась относительно невысокой вовлеченностью в программы НАТО и собственной небольшой армией. При этом у шведов традиционно довольно сильный военно-промышленный комплекс. Отличительной особенностью шведского нейтралитета является то, что на дипломатической арене шведское правительство напротив довольно активно выступало с критической позицией по отношению к России. Причем с более критической, чем иные страны НАТО.
Финляндия тоже остается нейтральной, но при этом у нее достаточно сильные вооруженные силы и более нейтральная международная политика. Они гораздо осторожнее высказываются в адрес Москвы, чем те же шведы.
Еще один вариант, который рассматривают в Киеве, — это «ирландский» нейтралитет. Он чем-то похож на австрийский. Тоже участие в экономических, но не в военных союзах, наличие небольшой армии. Отсутствие сильного ВПК на территории страны. В принципе, возможно создание нового, «украинского» варианта нейтралитета на основе совмещения нескольких ранее известных моделей.