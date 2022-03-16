Россию исключили из Совета Европы

Перед зданием Совета Европы в Страсбурге сняли российский флаг.
15 марта Парламентская ассамблея единогласно проголосовала за исключение России. «Ассамблея считает, что комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы», — говорилось в заключении.
После выхода из Совета Европы российские власти также денонсируют Европейскую конвенцию по правам человека. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что в этом году РФ не перечислила организации около 4,2 млрд руб. Эти деньги, по его словам, направят «на решение проблем граждан, поддержку экономики».