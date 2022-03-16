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16:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Россию исключили из Совета Европы

Россия после 26 лет членства перестала быть членом Совета Европы с 16 марта по решению ПАСЕ. Ранее ожидалось, что страна выйдет из состава Совета Европы после 1 января 2023 года. При этом выйти из Совета Европы решила сама Россия, обвинив организацию в ангажированности.

Источник: AP 2022

Перед зданием Совета Европы в Страсбурге сняли российский флаг.

15 марта Парламентская ассамблея единогласно проголосовала за исключение России. «Ассамблея считает, что комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы», — говорилось в заключении.

После выхода из Совета Европы российские власти также денонсируют Европейскую конвенцию по правам человека. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что в этом году РФ не перечислила организации около 4,2 млрд руб. Эти деньги, по его словам, направят «на решение проблем граждан, поддержку экономики».

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