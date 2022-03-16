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16:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: Россия сорвала планы властей Киева, которые хотели развязать войну

Президент России Владимир Путин сказал, что вооруженные силы РФ сорвали планы киевских властей, которые хотели развязать войну. По его словам, властям Киева предлагали вывести войска с Донбасса, но они не захотели. Он добавил, что военная спецоперация на Украине идет строго по плану. Все поставленные задачи в спецоперации будут безусловно решены, сказал президент на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России.

Источник: Пресс-служба Президента России

Владимир Путин заявил, что если бы российские войска действовали только на территории ДНР и ЛНР, то это не привело бы к миру на Украине и не ликвидировало угрозы России. По его мнению, тактика России при боевых действиях на Украине «полностью оправдана». Он добавил, что украинские военные «бьют без разбора, как фашисты, которые хотели утащить в могилу невинных», а российская сторона «делает все, чтобы избежать потерь среди мирного населения».

Глава государства заявил, что США и Евросоюз объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. «Теперь каждый знает, что резервы государства могут быть просто украдены», — сказал он, комментируя санкции. Владимир Путин дополнил, что Россия будет уважать права собственности.

По его словам, арест собственности российских предпринимателей, попавших под санкции, станет для них уроком о том, что инвестировать надо в свою страну.

Владимир Путин добавил, что нынешняя ситуация «подводит черту под глобальным доминированием Запада в политике и экономике». Он назвал «моральной и нравственной деградацией» то, что Запад «не обращал внимание на жертвы на Донбассе». По его мнению, Запад повторит попытку «дожать» Россию и «нарушить территориальную целостность», но у него «это не выйдет». Владимир Путин дополнил, что «Западу не нужна суверенная и сильная Россия».

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