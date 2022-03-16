Путин: Россия сорвала планы властей Киева, которые хотели развязать войну

Владимир Путин заявил, что если бы российские войска действовали только на территории ДНР и ЛНР, то это не привело бы к миру на Украине и не ликвидировало угрозы России. По его мнению, тактика России при боевых действиях на Украине «полностью оправдана». Он добавил, что украинские военные «бьют без разбора, как фашисты, которые хотели утащить в могилу невинных», а российская сторона «делает все, чтобы избежать потерь среди мирного населения».
Глава государства заявил, что США и Евросоюз объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. «Теперь каждый знает, что резервы государства могут быть просто украдены», — сказал он, комментируя санкции. Владимир Путин дополнил, что Россия будет уважать права собственности.
По его словам, арест собственности российских предпринимателей, попавших под санкции, станет для них уроком о том, что инвестировать надо в свою страну.
Владимир Путин добавил, что нынешняя ситуация «подводит черту под глобальным доминированием Запада в политике и экономике». Он назвал «моральной и нравственной деградацией» то, что Запад «не обращал внимание на жертвы на Донбассе». По его мнению, Запад повторит попытку «дожать» Россию и «нарушить территориальную целостность», но у него «это не выйдет». Владимир Путин дополнил, что «Западу не нужна суверенная и сильная Россия».