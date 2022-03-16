Турчак призвал уволить Дворковича за «национал-предательство»

Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России, другие по сути заняли сторону врага и действуют в его интересах. Ну что ж, значит, самоочищение нашего общества нужно начинать в том числе с фонда «Сколково», который возглавляет Дворкович. «Единая Россия» выступает за его немедленное увольнение с позором с этого поста.
Андрей Турчаксекретарь генерального совета партии «Единая Россия»
РБК направил запросы Дворковичу и пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Ранее Дворкович в интервью изданию Mother Jones выступил против военных действий на Украине и заявил, что ФИДЕ добивается того, чтобы в России и Белоруссии не проводили шахматные турниры, а шахматистам не позволяли представлять эти страны на соревнованиях. Позднее Дворкович выступил с новым заявлением, его передала РБК пресс-служба председателя Фонда «Сколково». «Я, как и все послевоенные дети, воспитан на патриотизме: памяти по погибшим во время Великой Отечественной войны и на ненависти к нацизму. Я искреннее горжусь мужеством наших солдат, во все времена защищавших Родину и свободу. Мы одинаково скорбим по всем погибшим и пострадавшим в военных действиях, продолжающихся уже восемь лет. Считал и считаю, что войны — это абсолютное зло. Слова песни “Хотят ли русские войны” полны для меня огромным смыслом. Но главное — чтобы на нашей планете в конце концов установился крепкий мир и более справедливый порядок, в котором нет места ни нацизму, ни доминированию одних стран над другими», — заявил Дворкович.
ФИДЕ 16 марта отстранила сборную России от соревнований. В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира шахматисты из России смогут выступать под флагом международной федерации.