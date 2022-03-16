Путин объяснил выход российской спецоперации за границы Донбасса

Президент России Владимир Путин объяснил причины того, что российская спецоперация на Украине вышла за границы Донбасса: по его мнению, украинцы при поддержке Пентагона вели военно-биологические эксперименты. Об этом глава российского государства заявил во время совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов.
«На Украине под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести. Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия», — сказал Путин.
Он заявил, что на Украине действовала «сеть из десятков лабораторий», а также рассказал, что Россия неоднократно предупреждала о том, что все это несет угрозу России. По словам президента, данные предупреждения «были отвергнуты Украиной, их покровителями из США и НАТО, причем с показным и циничным пренебрежением».
Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию
Владимир Путинпрезидент России
Объявляя о проведении спецоперации на Украине 24 февраля, российский президент заявлял, что она носит вынужденный характер и призвана спасти от «геноцида» жителей Донбасса. Минобороны заявляло, что наносит удары только по военным объектам.
Выступая на совещании 16 марта, Путин заявил, что появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано «не с намерением оккупировать эту страну. “У нас нет такой цели, и об этом мною тоже было прямо сказано в обращении 24 февраля”, — добавил президент.
Путин обвинил украинские власти в безразличии к судьбе собственного народа и попытках по заданию «западных хозяев» создать «анти-Россию».
«Западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников», — сказал президент России.
При этом, считает он, события, связанные с ситуацией на Украине, говорят о том, что глобальное доминирование Запада в политике и экономике завершается.
«Очевидно, что происходящие события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и экономике», — добавил Путин, добавив, что под сомнение ставится и экономическая модель, которая «в последнее десятилетие навязывалась развивающимся странам и вообще всему миру».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов 16 марта, сообщил, что Путин работает до поздней ночи, однако находится в нормальном эмоциональном состоянии:
Рабочий день у президента в полном смысле слова — ненормированный рабочий день. В любом случае с утра до поздней ночи. Эмоциональное состояние в норме.
О том, что на Украине работали «по заказу Пентагона» 30 биолабораторий, в которых проводятся эксперименты с вирусами и штаммами заболеваний, сообщал 7 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. По его словам, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия.
Кириллов заявлял, что на Украине во Львовской биолаборатории работали с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, в лабораториях в Харькове и Полтаве — с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии. Также, по его словам, Минобороны Германии проводило на территории Украины изучение возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита, а также хантавирусов.