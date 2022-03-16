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19:21 (мск), источник: РБК

Клишас исключил возвращение к теме смертной казни

Законодатели не будут вновь возвращаться к теме смертной казни, заявил РБК сенатор. Также выход России из Совета Европы не повлияет на исполнение решений ЕСПЧ.

Источник: РИА "Новости"

После того как Россия выйдет из Совета Европы, законодатели не будут возвращаться к теме смертной казни, заявил РБК председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Также не будут отменены и принятые, но пока не исполненные решения ЕСПЧ, сообщил он.

Мораторий на смертную казнь введен по решению Конституционного суда, ни один орган не вправе преодолеть эту позицию, напомнил сенатор.

В среду, 16 марта, комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России в организации с сегодняшнего дня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил Совет Европы о том, что власти страны сами приняли решение покинуть организацию, накануне. Глава делегации России в совете, вице-спикер Госдумы Петр Толстой при этом заявил, что «ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну».

Ранее о возможности возвращения смертной казни в России высказался зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Говоря о приостановке членства России в Совете Европы и ПАСЕ, он посчитал это поводом для выхода страны из этих объединений, а также «хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений, в том числе смертной казни, которая активно применяется в США и Китае».

«Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно (почти как Л. Н. Толстому в известной ситуации). Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод наконец хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости», — написал зампредседателя Совбеза на странице во «ВКонтакте».

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