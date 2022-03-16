Минфин США заявил, что санкции не мешают России обсуживать суверенный долг

Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов — это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин РФ в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.
«Ограничения министерства финансов США на сделки с российским центральным банком и другими российскими институтами не препятствуют этой стране осуществлять выплаты по долларовому долгу по меньшей мере до конца мая», — цитирует агентство чиновника, который пожелал остаться неназванным.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью RT Arabic ранее говорил, что «возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте» зависит от американских властей, которые должны разъяснить, возможны ли такие расчеты с российских валютных счетов.