США поставят Киеву системы ПВО и дроны в рамках военной помощи на $1 млрд

«В субботу моя администрация распорядилась передать еще $200 млн на поддержку бесперебойной поставки на Украину вооружения и амуниции для оборонных нужд. И вновь я использую свои президентские полномочия для выделения еще $800 млн на дополнительные оборонные системы для продолжения оказания помощи Украине. Только на этой неделе объем новой помощи [со стороны] США в сфере безопасности достигнет $1 млрд», — сказал Байден.
Он уточнил, что в рамках этой помощи Украине будут переданы 7 тыс. единиц стрелкового оружия и гранат, 9 тыс. ПТРК, 800 систем ПВО, 20 млн боеприпасов, а также американские беспилотники.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель — «демилитаризация» и «денацификация» Украины. На фоне спецоперации западные страны объявили о санкциях против России, а также начали поставлять Киеву оружие.
Так, о выделении Украине до $200 млн военной помощи 13 марта сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Новый пакет, по его словам, будет включать оборонительные средства, чтобы «помочь Украине противостоять бронетанковым, воздушным и другим угрозам».
Как ранее указывал NBC, США изучают возможность поставки дронов-камикадзе Switchblade, которые смогут «точно поражать российские танки и артиллерию с расстояния в несколько миль». С начала года, по данным Госдепа, Вашингтон предоставил Киеву $1,2 млрд помощи.
Кроме этого, 16 марта Байден одобрил выделение Украине $13,6 млрд гуманитарной, военной и экономической помощи. «Я хочу поблагодарить руководство конгресса за столь быструю работу над обеспечением того, чтобы у нас были необходимые ресурсы, чтобы мы могли продолжать решительно реагировать на украинский кризис», — говорил американский президент.
Россия неоднократно выступала против «накачивания Украины оружием». Как отмечали в МИД России, это говорит о незаинтересованности США и их союзников в разрешении ситуации в этой стране.