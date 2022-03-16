Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полценыХорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
8В Японии произошло сильное землетрясение
7Переговоры России и Украины
22:28 (мск), источник: РБК

США поставят Киеву системы ПВО и дроны в рамках военной помощи на $1 млрд

В рамках военной помощи в совокупности на $1 млрд США поставят Украине стрелковое оружие, боеприпасы, системы противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые комплексы (ПТРК) и беспилотники. Об этом в ходе брифинга заявил президент США Джо Байден, трансляцию вел YouTube-канал The Washington Post.

Источник: Reuters

«В субботу моя администрация распорядилась передать еще $200 млн на поддержку бесперебойной поставки на Украину вооружения и амуниции для оборонных нужд. И вновь я использую свои президентские полномочия для выделения еще $800 млн на дополнительные оборонные системы для продолжения оказания помощи Украине. Только на этой неделе объем новой помощи [со стороны] США в сфере безопасности достигнет $1 млрд», — сказал Байден.

Он уточнил, что в рамках этой помощи Украине будут переданы 7 тыс. единиц стрелкового оружия и гранат, 9 тыс. ПТРК, 800 систем ПВО, 20 млн боеприпасов, а также американские беспилотники.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель — «демилитаризация» и «денацификация» Украины. На фоне спецоперации западные страны объявили о санкциях против России, а также начали поставлять Киеву оружие.

Так, о выделении Украине до $200 млн военной помощи 13 марта сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Новый пакет, по его словам, будет включать оборонительные средства, чтобы «помочь Украине противостоять бронетанковым, воздушным и другим угрозам».

Как ранее указывал NBC, США изучают возможность поставки дронов-камикадзе Switchblade, которые смогут «точно поражать российские танки и артиллерию с расстояния в несколько миль». С начала года, по данным Госдепа, Вашингтон предоставил Киеву $1,2 млрд помощи.

Кроме этого, 16 марта Байден одобрил выделение Украине $13,6 млрд гуманитарной, военной и экономической помощи. «Я хочу поблагодарить руководство конгресса за столь быструю работу над обеспечением того, чтобы у нас были необходимые ресурсы, чтобы мы могли продолжать решительно реагировать на украинский кризис», — говорил американский президент.

Россия неоднократно выступала против «накачивания Украины оружием». Как отмечали в МИД России, это говорит о незаинтересованности США и их союзников в разрешении ситуации в этой стране.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Песков ответил на вопрос об эмоциональном состоянии Путина
Лавров увидел «адекватность» в словах Зеленского
Военная операция на Украине
Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке
Минобороны РФ предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь