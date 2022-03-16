22:10 (мск), источник: © РИА Новости
Байден заявил, что считает Путина «военным преступником»
ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Во время краткого общения Байдена с журналистами из пула Белого дома корреспондент телеканала Fox News спросила президента США, готов ли он, «после всего что мы видели», назвать своего российского коллегу военным преступником.
Сперва Байден ответил отрицательно и вышел из комнаты, однако затем вернулся, переспросил и заявил: «Он военный преступник».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.