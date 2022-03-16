США заявили о готовности ввести новые санкции против России

«Я не стала бы утверждать, что мы сдерживаемся в вопросе введения санкций… Существует ряд дополнительных шагов, которые мы можем предпринять… например ввести ограничения против новых лиц, ужесточить уже существующие санкции, продолжить исключать Россию из международной экономической системы, препятствовать модернизации и диверсификации ее экономики», — ответила Псаки на брифинге на вопрос, какие дополнительные санкции готовы ввести США (цитата по «РИА Новости»).
Администрация президента США не видит, чтобы Россия предпринимала какие-либо действия по деэскалации своего «вторжения» на Украину, что свидетельствовало бы о прогрессе в переговорах между Москвой и Киевом, также заявила Джен Псаки (цитата по Reuters).
Западные страны продолжают вводить новые санкции против России из-за ситуации на Украине. 15 марта санкции против России расширили Великобритания, Канада и ЕС. Минфин США ввел новые санкции против граждан России и Белоруссии.