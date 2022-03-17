Кадыров обвинил власти Украины в похищении чеченцев

По словам Кадырова, выходцев из республики на территории Украины похищают «по подозрению», а родственники потом не могут их найти.
«Если есть закон, мы будем требовать с вас по закону, по всей строгости. А если нету закона, то у нас есть свои законы, традиции, обычаи — кровной мести. Мы не оставим вас», — предупредил Кадыров.
«Я вас уверяю, что безнаказанным это преступление властей не останется. Найдем всех причастных к этим нацистским проявлениям и накажем. Не удивляйтесь, если спрос будет осуществлен таким же способом», — заявил он в своем Telegram-канале. Кадыров призвал «отпустить невинных», пока не поздно.
Глава Чечни 26 февраля подтвердил, что чеченские военные участвуют в российской спецоперации на Украине. После этого он неоднократно публиковал видео с их участием.