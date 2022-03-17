09:36 (мск), источник: Ведомости
Минобрнауки введет обязательный курс истории для всех студентов
Вузовские учебники истории проверят на искажение информации.
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Специалисты Минобрнауки совместно с членами впервые собравшегося на заседание экспертного совета по развитию исторического образования при ведомстве откорректируют подачу истории в вузах. В числе первых задач совета, в который вошли члены Российского исторического общества (РИО), ректоры вузов и академики РАН, экспертиза университетских учебников истории. Сейчас, по данным Минобрнауки, их 4095.
«Дух наших учебных пособий должен быть созвучен важнейшей задаче — привитию молодому человеку гордости за нашу историю, причастности к более чем тысячелетней культуре, осознанию наследования подвигов и свершений предков», — заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что «есть примеры и обращения, что литература трактуется по-разному и вызывает вопросы».
«Сегодня нет единых рекомендаций и оценки содержания учебников, а у вузов нет обязательств использовать конкретные учебники», — заявила заместитель министра Елена Дружинина. Председатель правления РИО Константин Могилевский рассказал, что сейчас в основном используются учебники, выпущенные в крупных издательствах, также ряд вузов публикует свои пособия, а в последние годы они переходят на электронные материалы. В РИО готовы заняться проверкой учебников, заявил Могилевский. 16 марта Минобрнауки разместило в своем Telegram-аккаунте призыв сообщать в ведомство о «случаях обнаружения исторических неточностей и ошибок, фальсификаций и искажений» для проверки.
Следующим шагом станет введение единого курса истории для всех студентов, в том числе из отраслевых вузов и творческих. Сейчас на непрофильных факультетах преподавание истории сильно сокращено, отдано на самостоятельное изучение или исключено. «Но без истории нельзя сформировать картину мира ни у айтишника, ни у инженера», — подчеркнул Фальков.
Будет разработана концепция преподавания истории в вузах (такая уже разработана для школ). «Нужен исторический стандарт с перечнем обязательных для изучения фактов, событий», — подчеркнул научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель РИО Александр Чубарьян. Научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, сопредседатель РИО Анатолий Деревянко предложил включить в него становление Руси, «две войны», Октябрьскую революцию, распад СССР и становление России.
Также в новом учебном году во всех регионах будет открыт прием на исторические специальности на бюджетной основе — в текущем учебном году в ряде субъектов, в том числе в Смоленской и Амурской областях, историков на бесплатное обучение не принимали.
Говоря об увеличении числа выпускников истфака, председатель РИО и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указал, что профессиональный историк — это универсальный аналитик: «Уверен, что историк, работающий в органах муниципальной и государственной власти, СМИ или даже в органах госбезопасности, трудится по специальности. Что касается службы, которую я возглавляю, этот тезис абсолютно точный». Ответственный секретарь РИО и начальник информационно-аналитического управления Совета Федерации России Андрей Петров предложил давать молодежи новые исторические специальности для работы в медиа и соцсетях.
Члены совета, в том числе ректоры РГСУ, МГИМО, РГГУ и представители истфаков, поддержали планы. «Надо вложить в курс истории как можно больше смыслов, даже не фактов», — отметил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» Павел Кудюкин отметил, что само по себе знание истории не вредно, но в действующей идее он видит риск создания «унифицированной истории с единственно верными оценками и утвержденным набором фактов». «Критериями истинности моментов в учебниках будет их соответствие официальной позиции», — опасается он.