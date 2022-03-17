Власти подготовили план поддержки ТЭКа

На фоне масштабных санкций Запада против российского энергокомплекса Минэнерго направило в правительство обширный список мер поддержки. Часть предложений может войти в готовящийся правительством «план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». Минэнерго признает, что подведомственные ей сектора экономики — электроэнергетика, нефть, газ и уголь — в условиях санкций уже не смогут выполнить заявленные планы по декарбонизации к 2050 году.
Энергетике помогут из бюджета
Наиболее объемный комплекс мер поддержки Минэнерго разработало для сектора электроэнергетики, несмотря на то что существенных прямых рестрикций против отрасли пока не ввели. Под санкциями оказались только отдельные топ-менеджеры, например главы «Интер РАО» Борис Ковальчук и «Россетей» Андрей Рюмин.
Предложения ведомства могут кардинально поменять устоявшиеся правила работы рынка и, по сути, ослабят ответственность энергетиков, а часть решений будет приниматься не на уровне участников сектора, а на уровне правительства.
Так, Минэнерго предлагает установить особый режим начисления штрафов за задержку вводов объектов по программе модернизации старых ТЭС и новой ВИЭ-генерации «для недопущения резкого роста штрафных санкций», а правительство наделить возможностью вносить изменения в сроки начала и окончания поставки мощности проектов, прошедших конкурсные отборы. Подразумевается ли под этим полная отмена штрафов, в министерстве не уточнили. Все новые проекты в электроэнергетике реализуются по программе договоров поставки мощности (сроки строго нормированы, за их нарушение предусмотрены штрафы), гарантирующих возврат инвестиций за счет оптового энергорынка.
Энергокомпаниям с госучастием предлагается в первоочередном порядке разрешить направлять прибыль за 2021 год на реализацию инвестпрограмм без выплаты дивидендов.
«Россети», кроме того, смогут не нести тарифных последствий при неисполнении инвестиционной программы в 2022—2023 годах (недоинвестированные средства вычитают из тарифов). Вместе с тем индексировать тариф на передачу для «Россетей» предлагается не с 1 июля, а уже с 1 апреля с учетом фактической инфляции, которая, по оценкам аналитиков для ЦБ, может составить 20%. Такие же темпы повышения тарифов предлагаются для генерации в неценовых зонах, к которым, например, относятся активы «РусГидро» на Дальнем Востоке и ТЭС «Интер РАО» в Калининграде.
Отдельно закрепляется возможность докапитализации «Россетей» на 82,6 млрд руб. (доля государства вырастет с 88,04% до 91,6%) и «РусГидро» (до 34,4 млрд руб. с ростом доли до 64,5%) для выполнения плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
В Минэнерго и «РусГидро» от комментариев отказались, в «Россетях» сообщили, что не могут прокомментировать предложения, уточнив при этом, что вопрос о выплате дивидендов относится к компетенции ГОСА. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) констатировали: «Главное, чтобы все принимаемые решения были сбалансированы и максимально учитывали интересы всех сторон».
Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев находит меры в части электроэнергетики несбалансированными.
«Обоснованные можно по пальцам руки пересчитать, при этом явный перебор с предложениями, которые с текущими сложностями никак не связаны или нацелены на субсидирование энергокомпаний, имеющих собственные, сформированные ранее за счет сверхприбылей запасы ликвидности, сопоставимые с их годовой выручкой», — считает он.
Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» считает, что предлагаемые меры станут огромным подспорьем для сектора, отвечая на все основные угрозы — от инфляции до форс-мажоров на перспективных стройках. Поставленная цель сохранения инвестиций, по его мнению, выглядит вполне достижимой, учитывая крепкое финансовое положение сектора сейчас. «Только рост неплатежей, часто сопровождающий спад потребления, может оставаться существенной угрозой сектору на горизонте ближайших 18−24 месяцев. В этих условиях инвесторам предстоит существенно снизить свои ожидания по дивидендам в ближайшие два-три года», — считает аналитик.
Основные антикризисные меры для нефтекомпаний касаются снижения налоговой нагрузки.
Ключевое решение — переход на уплату НДПИ по фактическим ценам реализации, а не по мировым ценам.
Сейчас нефтекомпании в условиях снижения спроса на российскую нефть продают Urals с большой скидкой при высоком уровне мировых котировок, в то время как НДПИ рассчитывается исходя из последних — фактически компании платят больше налогов, чем должны были. По мнению Сергея Клубкова из Vygon Consulting, идея перейти на уплату НДПИ по фактическим ценам продажи вполне реализуема, а поскольку сделки будут рассматриваться Минфином под микроскопом, это исключит манипуляции с ценами. Основная задача в текущих условиях, считает эксперт, — найти покупателя на нефть.
Также Минэнерго «в связи с риском резкого роста стоимости затрат при добыче нефти» предлагает увеличить размер предельных затрат при расчете налога на дополнительный доход (НДД) для третьей группы, куда входят зрелые месторождения в Западной Сибири. Это должно снизить налоговую нагрузку для таких активов, поскольку налоговая база для них определяется как разность между выручкой от продаж нефти и затратами.
Также Минэнерго предлагает на два года продлить сроки модернизации НПЗ по заключенным соглашениям с нефтекомпаниями — в течение срока модернизации компании получают из бюджета дополнительные выплаты.
Сейчас нефтяники должны завершить модернизацию в 2026 году, но в конце февраля ЕС ввел санкции против российской нефтеперерабатывающей отрасли, что потенциально может негативно сказаться на сроках окончания работ.
Также в условиях профицита нефтепродуктов и отказа зарубежных трейдеров от сделок по покупке российского топлива предлагается временно освободить компании от ответственности за невыполнение нормативов продаж топлива на бирже (для бензина — 11%, дизтоплива — 7,5% от производства). Сейчас наблюдается наращивание объемов продаж на бирже, что говорит о наличии спроса и востребованности этого механизма, сообщили «Ъ» в ФАС.
Минэнерго также предлагает легализовать продажу алкоголя на заправках — эту идею не один год лоббирует Российский топливный союз (объединяет независимые АЗС).
Минэнерго и Минфин могут рассмотреть вопрос признания бензина и дизтоплива социально значимыми товарами «с запуском соответствующих механизмов социальной поддержки».
Бензин и дизтопливо — это одна из главных статей затрат во всей логистике в стране, отмечает партнер консалтинговой фирмы Kulik & Partners Law.Economics Кирилл Дозмаров, поэтому их стоимость отражается автоматически на всех продовольственных товарах.
В секторе нефтехимии план предусматривает проработку изменения системы ценообразования на нефтепродукты, полиэтилен и полипропилен для поддержки маржи производителей, обеспечивающих внутренний рынок.
Источники в отрасли отмечают, что речь может идти о введении регулирования цен на полимеры, а также сырье для их производства (нафты и СУГ).
Согласно биржевым котировкам, от которых российские предприятия считают нетбэки, цены на полиэтилен высокой плотности сейчас находятся на уровне €1,55 тыс. за тонну HDPE NWE (Северо-Западная Европа) FD, что на 17−22% ниже пиковых значений апреля 2021 года. По мнению аналитиков, стоимость основных видов пластиков в России может на фоне девальвации рубля увеличиться на 25−30%.
Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко
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