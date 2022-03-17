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07:12 (мск), источник: Известия

Россиянам хотят разрешить бесплатно смотреть иностранное кино

В адрес председателя кабмина Михаила Мишустина направленно обращение с предложением ответных мер на политику западных компаний, которые решили перестать предоставлять развлекательный контент в России, выяснили «Известия».

Источник: Reuters

В нем глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов перечисляет зарубежные компании, которые прекратили работать в РФ, а также просит разрешить сделать их контент общедоступным.

«Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур», — говорится в обращении к Мишустину.

Как пояснил «Известиям» Павлов, причиной его обращения стали массовые жалобы россиян на их отключение от пользования иностранными сервисами.

«Эти блокировки контента направлены на то, чтобы вызвать дискомфорт у граждан. А ведь многие из них оплачивали годовые подписки, отдавая немалые суммы. Те, кто так поступил, должны понимать, что есть политика, а есть базовые права человека. Пакт ООН, на который мы ссылаемся, ратифицирован практически всеми странами», — отметил он.

По словам главы организации «Общественная потребительская инициатива», сейчас эти действия можно расценивать как явную дискриминацию россиян, которых лишают доступа к объектам культуры.

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