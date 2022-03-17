Зеленский заявил, что переговоры между Россией и Украиной идут достаточно сложно

«Прежде всего, переговоры продолжаются. Они идут достаточно сложно», — сказал Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что любой вооруженный конфликт «можно прекратить за столом переговоров».
При этом он не стал комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о якобы условиях возможного соглашения сторон.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что Москва и Киев в процессе переговоров выработали конкретные формулировки, которые близки к согласованию. Глава МИД РФ не стал конкретизировать эти формулировки, сославшись на культуру дипломатических переговоров.
Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. После стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи.