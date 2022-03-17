Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полцены Хорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
20Ситуация в городах Украины
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
02:21 (мск), источник: ТАСС

Зеленский заявил, что переговоры между Россией и Украиной идут достаточно сложно

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Переговоры между Украиной и Россией идут достаточно сложно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании NBC, которое было показано в среду.

Источник: Reuters

«Прежде всего, переговоры продолжаются. Они идут достаточно сложно», — сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что любой вооруженный конфликт «можно прекратить за столом переговоров».

При этом он не стал комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о якобы условиях возможного соглашения сторон.

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что Москва и Киев в процессе переговоров выработали конкретные формулировки, которые близки к согласованию. Глава МИД РФ не стал конкретизировать эти формулировки, сославшись на культуру дипломатических переговоров.

Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. После стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Военная операция на Украине
Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке
Минобороны РФ предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь