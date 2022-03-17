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06:28 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ в США призвало американские СМИ объективно освещать события на Украине

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Утверждения в прессе США о причастности ВС РФ к удару по драматическому театру в Мариуполе являются очередным примером дезинформационной кампании, посольство РФ в Вашингтоне в связи с этим призывает американские СМИ заняться объективным освещением событий на Украине. Об этом говорится в комментарии российской дипмиссии, размещенном в среду в ее Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру», — отметили дипломаты.

Они подчеркнули, что российская сторона категорически отвергает эти обвинения.

«Как заявило Минобороны России, днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла», — подчеркнули в посольстве.

«Имеются достоверные сведения беженцев, выбравшихся из города, что боевики нацбатальона “Азов” удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников. Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект», — заявили российские дипломаты.

«Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине», — добавили в дипмиссии.

Дипломаты посоветовали «тем, кто действительно заинтересован в правдивой информации, <…> обращаться к российским ресурсам», таким как телеграм-каналы МИД России, Минобороны и самого посольства.

Ранее в МО России опровергли обвинения Киева в нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе. Как заявили журналистам в Минобороны, днем 16 марта российская авиация не выполняла никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя. В ведомстве подчеркнули, что боевики националистического батальона «Азов» взорвали заминированное ими здание театра.

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