Посольство РФ в США призвало американские СМИ объективно освещать события на Украине

«Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру», — отметили дипломаты.
Они подчеркнули, что российская сторона категорически отвергает эти обвинения.
«Как заявило Минобороны России, днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла», — подчеркнули в посольстве.
«Имеются достоверные сведения беженцев, выбравшихся из города, что боевики нацбатальона “Азов” удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников. Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект», — заявили российские дипломаты.
«Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине», — добавили в дипмиссии.
Дипломаты посоветовали «тем, кто действительно заинтересован в правдивой информации, <…> обращаться к российским ресурсам», таким как телеграм-каналы МИД России, Минобороны и самого посольства.
Ранее в МО России опровергли обвинения Киева в нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе. Как заявили журналистам в Минобороны, днем 16 марта российская авиация не выполняла никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя. В ведомстве подчеркнули, что боевики националистического батальона «Азов» взорвали заминированное ими здание театра.