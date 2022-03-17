Правительство РФ направит более 8 млрд рублей на развитие спорта

«У нас сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований — финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, первенства мира по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других. По предварительным расчетам сумма составляет более 8 млрд рублей», — сказал он.
Отмечается, что эти средства в полном объеме пойдут на строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий.
Кроме того, правительство окажет дополнительную финансовую поддержку регионам, в которых тренируются спортсмены из Луганской и Донецкой Народных Республик.
«Сегодня в России продолжают тренировки взрослые спортсмены и дети из Луганской и Донецкой народных республик, всего их около 300 человек. Во всех субъектах имеется необходимая спортивная инфраструктура. Принимающим регионам из бюджета будут выделены дополнительные средства в виде субсидий на обеспечение пребывания, экипировки и тренировочного процесса спортсменов из ДНР и ЛНР», — заявили в пресс-службе.
Ранее, 15 марта, спортивный арбитражный суд (CAS) не стал приостанавливать запрет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на участие сборных и клубов России в турнирах УЕФА.
28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Из-за этого сборная России не сможет участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре.
Российский футбольный союз (РФС) назвал нелегитимным такое решение и заявил о намерении оспорить его. По словам РФС, решение носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.
7 марта РФС подал апелляцию в CAS. 8 марта CAS зарегистрировал апелляцию РФС на решение ФИФА и УЕФА. В своих апелляциях РФС просил суд отменить оспариваемые решения и восстановить все российские команды и клубы для участия в турнирах.
Решения УЕФА и ФИФА последовали в предписание Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.
Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.
Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.